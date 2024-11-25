Выборы президента Грузии должны состояться в 2024 году

Выборы президента Грузии и инаугурация должны состояться в 2024 году. Об этом заявил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили, пишет РИА Новости.

«Парламент завтра назначит дату выборов президента. Мы должны выбрать президента на пять лет, следовательно, важно, чтобы выборы и инаугурация прошли в этом году», — сказал он.

Как уточнил Папуашвили, парламент назначит дату выборов во вторник, 26 ноября.

Тем временем в Тбилиси проходит акция протеста оппозиции из-за недовольства результатами парламентских выборов. Министерство внутренних дел Грузии усилило охрану здания парламента, направив к нему дополнительные силы и спецтехнику.

Выборы в высший законодательный орган Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», получив в парламенте 89 мандатов из 150. «Коалиция за перемены» набрала 11,03% и получила 19 мандатов, «Единство — Национальное движение» — 10,17% и 16 мандатов, «Сильная Грузия» — 8,81% и 14 мандатов, «Гахария за Грузию» — 7,78% и 12 мандатов.

Ранее оппозиция в Тбилиси начала марш в сторону парламента.