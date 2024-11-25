Вероятный кандидат на пост посла в США покинул Госдуму

Директор департамента Северной Америки министерства иностранных дел России Александр Дарчиев, которого в средствах массовой информации называли кандидатом на должность нового посла в США, покинул здание Государственной думы. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в здании он пробыл менее часа. Он также отказался от любых комментариев журналистам.

24 ноября газета «Коммерсантъ» написала, что наиболее вероятным кандидатом на должность российского посла в США является директор департамента Северной Америки МИД РФ, экс-посол в Канаде Александр Дарчиев. Издание отмечало, что Дарчиев давно знаком с североамериканской повесткой. После университета он около 10 лет работал в Институте США и Канады в качестве аспиранта и научного сотрудника. Карьера дипломата в МИД РФ началась в 1992 году.

В МИД РФ объяснили, что публично не комментируют данные о кандидате на пост российского посла в США из-за «законодательных ограничений». При этом там отметили, что с кандидатурой определились давно и это «секрет Полишинеля».

Ранее в Кремле рассказали, когда назначат нового посла России в США.