Путин назвал впечатляющими результаты работы по сбережению исторической памяти

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников международного научно-практического форума «Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти», отметив важность проекта в сбережении исторической памяти. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

«Ваш востребованный научный, просветительский проект служит важной, благородной цели – сбережению нашей исторической памяти, патриотическому воспитанию молодёжи – и объединяет своей высокой миссией людей разных поколений, возрастов и профессий», — заявил президент.

По его словам, проходящий в Санкт-Петербурге форум является особенным, поскольку на нем впервые представят «впечатляющие результаты проделанной работы». В ходе мероприятия, по словам российского лидера, будут представлены архивные документы, рассказывающие о геноциде советского народа во времена Великой Отечественной войны, а также данные судов и другие свидетельства жестоких преступлений нацистов и их пособников.

Международный научно-практический форум «Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти» проходит в главном здании Эрмитажа в Санкт-Петербурге с 25 по 26 ноября.

До этого Путин обсудил с Совбезом РФ проблему искажения истории извне. По его словам, в последние годы история часто используется как средство достижения определенных политических целей в отношении России.

Ранее стало известно, что форум «Без срока давности» пройдет в Петербурге в интерактивном формате.