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Форум «Без срока давности» пройдет в Петербурге в интерактивном формате

В Петербурге пройдет презентация портала о жертвах нацистского геноцида

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Международный научно-практический форум «Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти», посвященный военным преступлениям против мирного населения в годы Великой Отечественной войны, пройдет в Санкт-Петербурге 25-26 ноября. Об этом сообщили в Национальном центре исторической памяти (НЦИП) при президенте России.

Отмечается, что в этом году традиционный форум проведут в новом интерактивном формате.

На выставочных площадках форума каждый участник сможет представить результаты своей работы и поделиться опытом участия в проекте «Без срока давности».

На форуме будут представлены материалы проекта, документальные свидетельства и артефакты, а также практики сохранения исторической правды о преступном характере нацизма.

В эти дни в Санкт-Петербурге пройдет презентация интернет-портала, посвященного судьбам мирных жителей Советского Союза, ставших жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.

Портал «Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны» объединит различные исторические и информационные ресурсы.

Также на форуме представят проект «По местам памяти геноцида советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны» — интерактивную карту мест памяти с аннотациями.

Кроме того, состоится презентация проекта «Места памяти. Общественный дозор». Его задача — сформировать группы активистов, обеспечивающих сохранность памятных мест.

В заключение форума подведут итоги конкурса музейных экспозиций на тему геноцида советского народа со стороны нацистов.

Мероприятие пройдет в Главном штабе Государственного Эрмитажа и в Мариинском дворце.

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