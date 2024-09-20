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Путин обсудил с Совбезом РФ вопрос объективной трактовки истории

Путин обсудил с Совбезом России проблему искажения истории извне

Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ проблему искажения истории извне. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Тема нашего сегодняшнего обсуждения вроде бы напрямую не относится к вопросам обеспечения безопасности, речь идет об объективной трактовке истории», — сказал глава государства.

Путин отметил, что в последние годы история часто используется как средство достижения определенных политических целей в отношении России.

В мае официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Запад стремился навязать РФ «историческую амнезию» с тем, чтобы русский народ забыл о героях и войне, однако президент РФ смог «повернуть реку вспять», сохранив Россию, ее память и историю.

В августе МИД РФ указал на искажение роли России в новых учебниках по истории в Армении. В министерстве назвали «крайне сомнительным» изложение событий на Южном Кавказе конца XVIII — начала XIX века. Ревизии подверглись также оценки итогов русско-персидской войны 1826-1828-х годов, а Туркманчайский мир признали «аннексией» Восточной Армении. В дипведомстве сочли это очередной попыткой «переписать общую историю».

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин призвал исключить всеобщую историю из непрофильного курса в вузах.

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