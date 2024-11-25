Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Конгрессе заявили, что Трамп не будет делать упор на военные расходы

Конгрессмен Рой: Трамп перестанет делать упор на военную мощь США

close
Jonathan Drake/Reuters

Администрация избранного президента США Дональда Трампа не будет делать упор на военные расходы страны и сосредоточится на нуждах граждан. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США Чип Рой, передает ТАСС.

По его словам, Трамп будет одним из тех, кто изменит подход к государственным расходам, что оттеснит на второй план задачи оборонных подрядчиков и расширит возможности граждан.

По данным издания, избранному президенту будет сложно выполнить предвыборные обещания и направить значительные средства на здравоохранение и социальное обеспечение населения. В 2023 году расходы федерального бюджета США составили порядка $7 трлн.

15 ноября Трамп пообещал, что будет «очень усердно работать» над завершением конфликта на Украине. Политик неоднократно утверждал, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп представит свой план окончания украинского конфликта в январе.

Ранее конгрессмен рассказал, когда администрация Трампа займется переговорами по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами