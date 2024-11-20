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В СВР рассказали о реакции Запада на корректировку ядерной доктрины РФ

Нарышкин: Запад настороженно встретил заявление Путина по ядерной доктрине

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Евгений Биятов/РИА Новости

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил в интервью журналу «Национальная оборона», что Запад настороженно встретил заявление президента России Владимира Путина о корректировке ядерной доктрины.

По словам главы СВР, западные страны понимают, что корректировки ядерной доктрины во многом обесценивают усилия США и НАТО по нанесению России стратегического поражения. Нарышкин отметил, что решимость Путина отстаивать интересы своей страны всеми средствами сужает поле для маневра ее оппонентов.

Глава Службы внешней разведки также добавил, что расширение перечня оснований применения ядерного оружия России фактически исключает возможность победы над ней на поле боя.

19 ноября президент России утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. В обновленной доктрине, в частности, дополнен список военных угроз, при возникновении которых РФ может применить ядерное оружие. Например, ядерное сдерживание будет проводиться в случае агрессии со стороны любого неядерного государства, если в ней участвуют или ее поддерживают ядерные страны.

Ранее в Китае оценили обновление ядерной доктрины России.

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