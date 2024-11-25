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В бундестаге объяснили нежелание Шольца предавать Taurus Украине

Депутат АдГ Шмидт назвал позицию Шольца по ракетам Taurus предвыборным маневром

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Johanna Geron/Reuters

Депутат немецкого парламента (бундестага) от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт призвал не относиться серьезно к отказу Олафа Шольца передавать дальнобойные ракеты Taurus Украине, поскольку его позиция может быть предвыборным маневром. Его слова приводит ТАСС.

Политик напомнил о ситуации с передачей ВСУ танков Leopard, которые были поставлены после длительной дискуссии. Он также заметил, что Шольц намерен вновь выдвигаться на пост канцлера ФРГ.

«Шольц много чего обещал и впоследствии менял свою позицию. Поэтому все, что он сейчас говорит, — это предвыборная риторика — [он пытается] на фоне остальных партий представить себя «канцлером мира»», — считает Шмидт.

Он счел поведение канцлера логичным, поскольку большинство немцев выступают за деэскалацию конфликта на Украине, и Шольц стремится таким образом заработать политические очки.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В конце октября Шольц сообщил, что считает поставки Украине крылатых ракет неправильными. Он объяснил, что этот шаг будет способствовать эскалации, и сказал, что не будет рассматривать инициативу ударов западным дальнобойным оружием по территории России.

Ранее кандидат в канцлеры ФРГ назвал главную ошибку Берлина в отношении Украины.

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