В Госдуме заявили, что ракеты JASSM не изменят положение ВСУ

США станут на «скользкую дорогу», если одобрят поставку Украине новых крылатых дальнобойных ракет JASSM. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«США поставкой новых ракет рискуют пойти по скользкой дороге, с которой им вряд ли удастся свернуть. И путь этот имеет только одно направление — в пропасть», — сказал парламентарий.

По словам депутата, крылатые ракеты JASSM никоим образом не смогут переломить бедственную для Вооруженных сил Украины ситуацию на фронте. Шеремет отметил, что в преддверии суровой зимы эти ракеты не нужны киевскому режиму. По мнению Шеремета, таким образом «вцепившийся в президентское кресло» президент США Джо Байден пытается спровоцировать Россию на максимальное обострение конфликта и применение ею еще более разрушительного оружия.

До этого первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев прокомментировал предложение чиновников из США и Европы вернуть Киеву ядерное оружие. По мнению парламентария, Западу выгодна радиоактивная Украина в рамках борьбы с Россией.

Ранее в США раскрыли цель заявления Путина об обновлении ядерной доктрины.