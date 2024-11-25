В США назвали главное преимущество «Орешника»

Ни одна из существующих систем противоракетной обороны (ПРО) не в состоянии перехватывать новейший баллистический комплекс средней дальности «Орешник». Об этом в беседе с ТАСС заявил американский эксперт, заслуженный профессор в отставке Массачусетского технологического института Теодор Постол.

Он подчеркнул, что системы ПРО Aegis, Patriot, Iron Dome и другие не способны противостоять «Орешнику». По его словам, на данный момент «нет ничего, способного захватывать эту систему и обеспечивать какого-то рода значимую защиту от нее». Постол также назвал ложью заявления о том, что «Орешник» является «устаревшей разработкой Москвы».

В баллистическом комплексе применены «чрезвычайно передовые технологии, указал эксперт.

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине рассказали о реакции граждан на удар «Орешником».