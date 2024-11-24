В Румынии начались выборы президента

В Румынии открылись избирательные участки для голосования на выборах президента. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего в стране в 7:00 (8:00 мск) начали работу 19 тысяч избирательных участков. При этом граждане Румынии, проживающие за границей, начали голосовать еще 22 ноября. Для них процедура продлится три дня.

Выборы президента Румынии проходят раз в пять лет. В стране нет порога явки, поэтому избирательный процесс будет признан состоявшимся при любом количестве участников.

На пост главы государства баллотируются 13 кандидатов. Среди них бывший заместитель генерального секретаря НАТО, экс-председатель Социал-демократической партии (СДП) Мирча Джоанэ, нынешний глава СДП, премьер-министр страны Марчел Чолаку, спикер сената, руководитель Национал-либеральной партии Николае Чукэ и лидер «Союза за спасение Румынии» Елена Ласкони.

Согласно законодательству Румынии, для победы кандидату необходимо набрать не менее половины голосов избирателей. Если подобный результат не будет достигнут, то через две недели в стране пройдет второй тур выборов. Победителем президентских выборов будет признан тот, кто наберет простое большинство.

5 ноября в США также прошли выборы президента. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее в Совфеде раскритиковали поворот спины президента Румынии, попавшего на видео.