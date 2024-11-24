Политолог объяснил, зачем Байден разрешил Украине наносить удары вглубь России

Президент Соединенных Штатов Джо Байден разрешил Украине использовать западное оружие для ударов вглубь России, чтобы усложнить планы Дональда Трампа. Об этом в интервью РИА Новости заявил политолог Евгений Михайлов.

«Перед своим уходом Байден стремился максимально затруднить действия Трампа, которые могут касаться урегулирования конфликта на Украине. Несмотря на глобальные риски, он фактически создал трудности для Трампа,» — отметил эксперт.

Михайлов добавил, что эскалация конфликта на Украине выгодна как администрации Байдена, так и лидерам Европейского союза. По его мнению, представители западных правящих кругов отказываются признать ошибочность своей поддержки Киева и продолжают рассчитывать на некий «чудесный» исход ситуации.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что изначально удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

Ранее в конгрессе заявили, что Киев не намерен атаковать Москву и Петербург ракетами ATACMS.