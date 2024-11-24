Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В конгрессе заявили, что Киев не намерен атаковать Москву и Петербург ракетами ATACMS

Конгрессмен Уолтц: разрешение на удары ATACMS не предполагает атак Москвы и Петербурга

close
Reuters

Президент США Джо Байден предоставил Украине разрешение на применение дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории, однако это не подразумевает намерения атаковать Москву или Санкт-Петербург. С таким утверждением выступил американский конгрессмен от Флориды Майк Уолтц, которого избранный президент Дональд Трамп назначил своим советником по национальной безопасности, сообщает FoxNews.

«Я хочу ясно дать понять, что они (Украина. — «Газета.Ru) бьют по военным складам и взлетным полям <...> Они не направлены на Москву или Санкт-Петербург», — отметил он.

По мнению Уолтца, решение Байдена о предоставлении возможности использовать ATACMS для ВСУ является еще одним шагом в направлении эскалации конфликта на Украине.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что изначально удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

Ранее в Госдуме заявили, что США «проживут на 20 минут дольше» Европы в случае атак вглубь России.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами