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Советник верховного лидера Ирана спрогнозировал исход конфликта на Украине

Советник верховного лидера Ирана предсказал победу России в конфликте с Украиной

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Shutterstock/FOTODOM

Советник верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти считает, что с приходом новой администрации в США помощь Украине со стороны Запада сократится, передает IRNA.

По его мнению, западные страны пожертвовали Украиной ради своих политических целей, а Россия, похоже, победит в конфликте.

«Что касается Украины и России, следует сказать, что западные страны стараются избегать прямого противостояния со своими соперниками, и поэтому они пытаются подтолкнуть людей в разных странах к конфликту с соперниками, чтобы избежать серьезного вреда для себя», — поделился своей точкой зрения Велаяти.

На этом фоне британская газета The Guardian написала, что избранный президент США Дональд Трамп при решении украинского конфликта может прибегнуть к переговорам с Европой и Великобританией, поскольку последние могут предложить Вашингтону «что-то интересное».

Ранее в ФРГ анонсировали новые санкции против Ирана за сотрудничество с Россией.

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Операция на Украине
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