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Экс-сотрудник СБУ раскрыл, когда Украина стала считать Россию главным противником

Экс-сотрудник СБУ Мазур: Россию стали считать главным врагом с 2005 года

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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Служба безопасности Украины (СБУ) еще с 2005 года считала Россию «главным врагом» Киева. Об этом в беседе с РИА Новости заявил экс-полковник СБУ Александр Мазур.

«2005 год, резко поменялись все направления движения… все приказы, в которых были задействованы Россия и страны СНГ, они были просто отменены», - подчеркнул он.

По словам Мазура, в период с 2005 по 2010 год все внутренние документы украинских спецслужб имели антироссийский характер.

Бывший сотрудник СБУ, отвечая на вопрос, рассматривали тогда в Киеве Россию и Белоруссию в качестве основных врагов, Мазур ответил утвердительно, подчеркнув, что Москва в упомянутые периоды представляла собой «врага номер один» для западных спецслужб, которые внедрялись в СБУ.

До этого Мазур рассказал, что украинские власти в 2015 году провели зачистку верхушки СБУ.

По словам Мазура, власти выявляли сотрудников службы, которые сочувствовали России. Для этого проводились беседы и анкетирования, отметил отставной полковник. По их результатам некоторых офицеров переводили на другое место службы, добавил экс-сотрудник спецслужбы.

Мазур работал в СБУ до 2013 года, после чего уволился. В период с 2017 по 2018 годы он оказывал неофициальное содействие спецслужбе, собирая аналитические справки об общественно-политической ситуации и деятельности органов государственной власти и правоохранительных органов Донецкой народной республики.

Ранее экс-полковник СБУ заявил, что Зеленский находится «под колпаком» британских спецслужб.

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