Военный эксперт раскрыл смысл уведомления США о пуске «Орешника»

Россия уведомила США о запуске «Орешника» во избежание рисков неправильного восприятия Вашингтоном соответствующего решения. Об этом в беседе с РИА Новости заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Важно отметить, что ракета средней дальности комплекса «Орешник» летит по баллистической траектории с выходом в ближний космос.

Следовательно, это фиксируется системами предупреждения о ракетном нападении (СПРН), которыми располагают Соединенные Штаты»,

— отметил эксперт.

Коротченко назвал экстраординарным событием любой пуск баллистической ракеты в мирное время. Кроме того, в момент пуска такой ракеты в Вашингтоне не могут определить типа запущенного вооружения, в этой связи во избежание недопониманий необходимо уведомление США о пуске соответствующей ракеты, добавил аналитик.

Коротченко подчеркнул, что Россия в рамках уведомления США отметила, что пуск не несет угрозы странам НАТО.

Эксперт также добавил, что уведомление Соединенных Штатов о запуске ракеты было отправлено по линии Национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО).

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали удар «Орешником» предупреждением для западных политиков.