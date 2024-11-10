Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде раскритиковали поворот спины президента Румынии, попавшего на видео

Сенатор Пушков раскритиковал видео с поворотом спины президента Румынии у машины

В Совете Федерации прокомментировали поворот спины президента Румынии Клауса Йоханниса, который отвернулся от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на саммите ЕС в Будапеште. Своим мнением в Telegram-канале поделился глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«В этой ситуации Виктор Орбан как хозяин саммита ЕС в Будапеште выглядит достойно, а румын — претенциозно и неумно. Наследник Чаушеску, одним словом. Тот был тот еще фанфарон», — заявил сенатор.

На опубликованных кадрах видно, как Йоханнис выходит из автомобиля и быстро отворачивается от Орбана. Премьер-министру Венгрии пришлось ждать, пока его коллега подойдет к нему.

До этого Орбан сообщил, что страны Европы не смогут финансово поддерживать Киев без помощи Вашингтона.

Украина находится в сильной зависимости от помощи западных союзников, подчеркнул он. Орбан спрогнозировал, что Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, уменьшит поддержку Киева из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

Ранее депутаты захотели в 40 раз увеличить штраф для шумных водителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами