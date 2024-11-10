В Совфеде раскритиковали поворот спины президента Румынии, попавшего на видео

В Совете Федерации прокомментировали поворот спины президента Румынии Клауса Йоханниса, который отвернулся от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на саммите ЕС в Будапеште. Своим мнением в Telegram-канале поделился глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«В этой ситуации Виктор Орбан как хозяин саммита ЕС в Будапеште выглядит достойно, а румын — претенциозно и неумно. Наследник Чаушеску, одним словом. Тот был тот еще фанфарон», — заявил сенатор.

На опубликованных кадрах видно, как Йоханнис выходит из автомобиля и быстро отворачивается от Орбана. Премьер-министру Венгрии пришлось ждать, пока его коллега подойдет к нему.

До этого Орбан сообщил, что страны Европы не смогут финансово поддерживать Киев без помощи Вашингтона.

Украина находится в сильной зависимости от помощи западных союзников, подчеркнул он. Орбан спрогнозировал, что Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, уменьшит поддержку Киева из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

Ранее депутаты захотели в 40 раз увеличить штраф для шумных водителей.