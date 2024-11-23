Украинские власти в 2015 году провели зачистку верхушки Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом РИА Новости рассказал отставной полковник СБУ Александр Мазур.

«Был зачищен практически весь старший офицерский состав. Зачистили тех, кто работал в центральном аппарате и в областных аппаратах. И заменили их выходцами из центральной Украины и из западной Украины», — сказал экс-полковник.

По словам Мазура, власти выявляли сотрудников службы, которые сочувствовали России. Для этого проводились беседы и анкетирования, отметил отставной полковник. По их результатам некоторых офицеров переводили на другое место службы, добавил экс-сотрудник спецслужбы.

Мазур работал в СБУ до 2013 года, после чего уволился. В период с 2017 по 2018 годы он оказывал неофициальное содействие спецслужбе, собирая аналитические справки об общественно-политической ситуации и деятельности органов государственной власти и правоохранительных органов Донецкой народной республики.

В 2024 году Верховный суд ДНР вынес Мазуру приговор за шпионаж в интересах Украины.

Накануне Мазур заявил, что руководители всех подразделений СБУ, включая центральное руководство, отчитываются о своих действиях перед западными спецслужбами.

Ранее экс-полковник СБУ заявил, что Зеленский находится «под колпаком» британских спецслужб.