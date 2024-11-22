На Западе объявили, что сотрудничество Европы и США под угрозой

Десятилетиями НАТО была основой европейской безопасности, но сегодня партнерство Европы с США находится под угрозой, пишет издание Foreign Affairs.
«С возвращением Дональда Трампа в Белый дом существует реальный риск того, что участие США в делах Европы может резко сократиться», — говорится в сообщении.
Издание отмечает, что в случае, если Вашингтон сократит или вовсе прекратит помощь Киеву, то последствия станут более серьезными, как для конфликта на Украине, так и для защиты Европы в целом от различных внешних угроз.
Согласно данным Кильского института мировой экономики, совокупная военная помощь, которую Германия, Франция и Великобритания предоставили Украине с начала конфликта, составляет менее половины того, что предоставили США.
Foreign Affairs утверждает, что Европа может просто «переждать» президентство Трампа, является ложной надеждой, которую должно отправить на свалку истории. Издание утверждает, что если поддержка США прекратится, цена для Европы будет высокой и у нее «теперь нет выбора, кроме как управлять своей собственной безопасностью».
13 ноября глава дипломатической службы Европейского союза Жозеп Боррель также призывал к решениям, поскольку смена американской администрации требует срочного превращения «экономического Евросоюза» в военный блок, дополняющий НАТО.
Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.