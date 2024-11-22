На Западе объявили, что сотрудничество Европы и США под угрозой

Десятилетиями НАТО была основой европейской безопасности, но сегодня партнерство Европы с США находится под угрозой, пишет издание Foreign Affairs.

«С возвращением Дональда Трампа в Белый дом существует реальный риск того, что участие США в делах Европы может резко сократиться», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что в случае, если Вашингтон сократит или вовсе прекратит помощь Киеву, то последствия станут более серьезными, как для конфликта на Украине, так и для защиты Европы в целом от различных внешних угроз.

Согласно данным Кильского института мировой экономики, совокупная военная помощь, которую Германия, Франция и Великобритания предоставили Украине с начала конфликта, составляет менее половины того, что предоставили США.

Foreign Affairs утверждает, что Европа может просто «переждать» президентство Трампа, является ложной надеждой, которую должно отправить ​​на свалку истории. Издание утверждает, что если поддержка США прекратится, цена для Европы будет высокой и у нее «теперь нет выбора, кроме как управлять своей собственной безопасностью».

13 ноября глава дипломатической службы Европейского союза Жозеп Боррель также призывал к решениям, поскольку смена американской администрации требует срочного превращения «экономического Евросоюза» в военный блок, дополняющий НАТО.

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.