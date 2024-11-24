Индия выступила против документа о помощи бедным странам по сделке COP29

Официальный представитель Индии на климатической конференции ООН COP29 Лила Нандан выступила с критикой сделки, предполагающей выделение $300 миллиардов в год бедным странам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство France Presse.

Финансовая сделка, которая вызвала критику, предполагает выделение средств, которые будут направлены на борьбу с потеплением климата.

«Сумма, которую предлагается привлечь, ужасно мала. Это ничтожная сумма... Индия выступает против принятия этого документа», — заявила Нандан.

В свою очередь, глава группы переговорщиков от Африки Али Мохамед в ходе климатической конференции ООН COP29 также выступил с критикой сделки. Он заявил, что африканская делегация крайне разочарована отсутствием прогресса по вопросам, критически важным для Африки.

До этого сообщалось, что около 200 стран в ходе конференции подписали документ о выделении богатыми странами $300 миллиардов в год бедным государствам.

Ранее в ООН заявили, что 2025 год может стать самым жарким в истории человечества.