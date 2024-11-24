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В ОАЭ начали поиски пропавшего посланника движения «Хабад»

WAM: правоохранители ОАЭ начали поиски пропавшего посланника движения «Хабад»

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Ahmed Jadallah/Reuters

Правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) начали поиски Цви Когана — пропавшего без вести эмиссара иудейского религиозного движения «Хабад». Об этом сообщили в заявлении местного МВД, передает агентство WAM.

«Министерство внутренних дел получило сообщение от семьи гражданина Молдовы по имени Цви Коган, в котором говорится, что он пропал без вести и не выходит на связь с четверга», — говорится в заявлении.

Незадолго до этого канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщала об исчезновении Когана. Известно, что он перестал выходить на связь 21 ноября.

В канцелярии также отметили, что разведывательные и силовые структуры Израиля «непрерывно работают, беспокоясь о благополучии и безопасности» Когана.

Как сообщила газета The Times of Israel, ссылаясь на источники, у Израиля есть информация о том, что за ним якобы следила разведка Ирана.

Ранее экс-министра обороны Грузии объявили в розыск.

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