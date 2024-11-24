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В Крыму оценили реакцию Запада на испытание «Орешника»

Глава парламента Крыма Константинов: на Западе испугались испытания «Орешника»

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Константин Михальчевский/РИА Новости

На Западе испугались испытания ракеты средней дальности «Орешник». Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, Запад пытается делать «хорошую мину при плохой игре», показывая отсутствие страха перед этим российским оружием.

«Западное сообщество реально содрогнулось. Это же западная ментальность. Она специфическая. Они поняли, что шутки кончились», — сказал политик.

Он отметил, что для многих стало откровением, что Россия может «врезать в ответ».

Вместе с тем Константинов обратил внимание, что на Западе распространяли пропагандистские байки о том, что РФ является «страной-бензоколонкой» .

«Бензоколонка» оказалась с ракетами, да такими, которых у всего Запада нет», — подчеркнул глава парламента.

Также он заявил, что у Запада нет спасения от этих ракет.

«Их технологически превзошли и продемонстрировали это буквально в прямом эфире. Ничего хуже для них нет», — добавил политик.

21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о готовности России применить «Орешник» во второй раз.

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