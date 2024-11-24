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Трамп предложил Роллинc на пост главы Минсельхоза США

Трамп выдвинул своего экс-советника Роллинc на пост главы Минсельхоза США

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Brendan McDermid/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру своего бывшего советника по внутренней политике Брук Роллинc на должность главы Минсельхоза. Об этом пишет ТАСС.

«Я с гордостью объявляю, что Брук Роллинc из штата Техас станет 33-м министром сельского хозяйства США», — заявил Трамп.

На данный момент Роллинс возглавляет поддерживающую Трампа организацию Институт политики «Америка прежде всего».

Недавно в штабе Трампа сделали важное заявление о планах избранного президента по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь штаба избранного президента США Дональда Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что политик рассчитывает выступить в роли главного переговорщика в процессе урегулирования военного конфликта.

20 ноября стало известно, что Соединенные Штаты заблокировали проект резолюции Совета Безопасности ООН, который содержал требования о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке и освобождении заложников.

Ранее в США сообщили об оскорблениях и рукоприкладстве в команде Трампа.

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