Трамп предложил Роллинc на пост главы Минсельхоза США

Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру своего бывшего советника по внутренней политике Брук Роллинc на должность главы Минсельхоза. Об этом пишет ТАСС.
«Я с гордостью объявляю, что Брук Роллинc из штата Техас станет 33-м министром сельского хозяйства США», — заявил Трамп.
На данный момент Роллинс возглавляет поддерживающую Трампа организацию Институт политики «Америка прежде всего».
Недавно в штабе Трампа сделали важное заявление о планах избранного президента по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.
Пресс-секретарь штаба избранного президента США Дональда Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что политик рассчитывает выступить в роли главного переговорщика в процессе урегулирования военного конфликта.
20 ноября стало известно, что Соединенные Штаты заблокировали проект резолюции Совета Безопасности ООН, который содержал требования о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке и освобождении заложников.
Ранее в США сообщили об оскорблениях и рукоприкладстве в команде Трампа.