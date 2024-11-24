В штабе Трампа заявили о его планах по решению конфликта на Ближнем Востоке

Пресс-секретарь штаба избранного президента США Дональда Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что политик рассчитывает выступить в роли главного переговорщика в процессе урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает портал Axios.

«Президент Трамп выступит в качестве главного американского переговорщика и будет работать над тем, чтобы вернуть домой невинных людей, удерживаемых в заложниках», — цитируются в материале слова Ливитт.

Пресс-секретарь при этом отметила, что после прихода к власти Трамп намерен ужесточить санкции в отношении Ирана, а также активизировать усилия США в вопросе борьбы с терроризмом и поддержки Израиля.

В середине ноября Axios сообщал, что действующий президент США Джо Байден попросил Трампа помочь ему с вопросом освобождения заложников ХАМАС и соглашением о прекращении огня в секторе Газа.

20 ноября стало известно, что Соединенные Штаты заблокировали проект резолюции Совета Безопасности ООН, который содержал требования о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке и освобождении заложников.

Ранее Reuters сообщил о готовности Ливана и «Хезболлы» прекратить огонь.