Шеф Пентагона позвонил главе МО Израиля на фоне региональных угроз

Глава Пентагона Ллойд Остин провел разговор с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем. Об этом сообщает американское ведомство на своем сайте.

«Министр обороны Ллойд Остин сегодня поговорил с израильским министром обороны Исраэлем Кацем», — говорится в отчете.

В документе утверждается, что стороны провели диалог, чтобы рассмотреть региональные угрозы, обсудить текущие операции Израиля, а также подтвердить нерушимую приверженность Вашингтона безопасности Тель-Авива.

По данным Пентагона, в ходе диалога была также подтверждена приверженность США дипломатическому урегулированию ситуации в Ливане. Кроме того, Остин призвал правительство Израиля продолжать предпринимать шаги по улучшению тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газа.

22 ноября газета The New York Times писала, что для соблюдения режима прекращения огня в Ливане могут создать специальный орган во главе с США. Причиной для решения о создании нового органа стал факт неэффективности временных сил ООН в Ливане, которые за 18 лет работы «не смогли остановить развитие военной инфраструктуры шиитского движения «Хезболла»».

Ранее Нетаньяху впервые признал причастность Израиля к операции с пейджерами в Ливане.