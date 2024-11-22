В Ливане могут создать миротворческий орган во главе с США

Для соблюдения режима прекращения огня в Ливане могут создать специальный орган во главе с Соединенными Штатами. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Создать новый орган предлагается из-за неэффективности временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), которые за 18 лет работы в стране не смогли остановить развитие военной инфрастуктуры шиитского движения «Хезболла».

«Предлагаемое решение — ... (создание) нового надзорного комитета во главе с США, который будет следить за нарушениями перемирия», — сообщает издание.

При этом, несмотря на работу комитета во главе США, американские военнослужащие не будут использоваться в миротворческих операциях. Пока неизвестно, кто кроме Вашингтона будет прнимать участие в этом органе.

До этого информационное агентство Reuters сообщило о готовности Ливана и «Хезболлы» прекратить огонь.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее Нетаньяху впервые признал причастность Израиля к операции с пейджерами в Ливане.