Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ливане могут создать миротворческий орган во главе с США

NYT: для соблюдения мира в Ливане могут создать специальный орган во главе с США

close
Hassan Ammar/AP

Для соблюдения режима прекращения огня в Ливане могут создать специальный орган во главе с Соединенными Штатами. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Создать новый орган предлагается из-за неэффективности временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), которые за 18 лет работы в стране не смогли остановить развитие военной инфрастуктуры шиитского движения «Хезболла».

«Предлагаемое решение — ... (создание) нового надзорного комитета во главе с США, который будет следить за нарушениями перемирия», — сообщает издание.

При этом, несмотря на работу комитета во главе США, американские военнослужащие не будут использоваться в миротворческих операциях. Пока неизвестно, кто кроме Вашингтона будет прнимать участие в этом органе.

До этого информационное агентство Reuters сообщило о готовности Ливана и «Хезболлы» прекратить огонь.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее Нетаньяху впервые признал причастность Израиля к операции с пейджерами в Ливане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами