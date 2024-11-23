Проблемы с личным составом ВСУ стали причиной выдавливания их с позиций российской армией. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил бывший главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный, передает РИА Новости.

«Мы не видим глубоких прорывов противника на поле боя, но видим последовательное выдавливание нас с позиций... На сегодняшний день мы имеем проблемы с личным составом (ВСУ) на переднем крае, которые в конце концов приводят к тому, что мы постепенно теряем позиции», — заявил он.

До этого военный эксперт подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская армия столкнулась с проблемами с обеспечением войск в Харьковской области, ЛНР и частично ДНР. По его словам, трудности связаны с логистикой, дефицитом на складах продовольствия, вещевого имущества, ГСМ, медикаментов и других материально-технических средств. Он добавил, что порядка 25% этих проблем связаны с уничтожением складов российскими войсками.

Ранее общественник Рогов заявил, что российские силы почти отрезали ВСУ от снабжения у Курахово.