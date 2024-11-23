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Рейтинг партии Шольца СДПГ продолжает падать

Bild: рейтинг партии канцлера ФРГ Шольца СДПГ снизился до 14%

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Reuters

Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца упал до 14%. Об этом сообщил журнал Bild со ссылкой на данные опроса института INSA.

Лидером опроса остался оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с рейтингом в 32%. Далее идет правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) — 19%. На третьем месте СДПГ, на четвертом — «Зелёные» с 11%.

Есть и более плохие новости для Шольца. Избиратели мало интересуются кандидатом от СДПГ на пост канцлера. В поединке с членом бундестага, лидером ХДС Фридрихом Мерцем и вице-канцлером Робертом Хабеком за Шольца проголосовали бы лишь 15%.

Лидер ХДС получит 31%, и даже Хабек опережает действующего канцлера с 18%. Если бы кандидатом на пост канцлера был министр обороны Борис Писториус, который отказался от участия в гонке, он получил бы 33% голосов, отмечает Bild.

Парламентские выборы в Германии должны состояться 23 февраля 2025 года.

10 ноября Bild сообщал, что большинство опрошенных граждан Германии выступили за досрочные выборы в бундестаг.

Ранее Шольц пообещал немцам удержать Германию от войны с Россией.

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