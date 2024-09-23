Иран готов отказаться от создания ядерного оружия

Иран готов вернуться к условиям Совместного всеобъемлющий плана действий (СВПД) и не намерен продолжать разработку ядерного оружия. Об этом на круглом столе с журналистами в Нью-Йорке заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Мы полностью готовы вернуться к нашим обязательствам по соглашению, но не должно быть так, что Соединенные Штаты и европейские страны, не желая выполнять свои обязательства, в свою очередь, просят нас вернуться к нашим», — заявил Пезешкиан.

Иранский президент добавил, что многие страны безосновательно обвиняли Тегеран в попытке создать ядерное оружие — однако пристальное наблюдение со стороны МАГАТЭ и их оценки опровергают эти обвинения.

До этого глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что делегация Ирана во главе с президентом Масудом Пезешкианом будет пытаться начать новый раунд переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана в ходе высокой недели Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее президент Ирана сделал заявление насчет ядерного оружия.