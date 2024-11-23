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В Европарламенте потребовали от Шольца быстро поставить Киеву Taurus

Глава Европарламента Метсола призвала Шольца поставить Киеву ракеты Taurus

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Global Look Press

Председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола призвала канцлера Германии Олафа Шольца санкционировать быструю поставку Киеву немецких крылатых ракет Taurus, пишет Die Kronen Zeitung.

По словам политика, эту позицию по поставкам ракет также разделяет ЕП.

»[Существует] широкая поддержка этого требования. Посмотрим, произойдет ли соответствующее изменение курса после федеральных выборов (в Германии. — «Газета.Ru»)», — заявила Метсола.

Она допустила, что смена курса немецких властей может случиться и до выборов, так как в правящей коалиции Германии есть разные точки зрения по поводу поставок Taurus.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Заявление Метсолы от лица всего ЕП вызвало недовольство части депутатов. Так, представитель партии «Союз Сары Вагенкнехт» Фабио Де Маси сказал, что политик не имеет права вмешиваться во внутреннюю политику ФРГ и выдвигать требования о ракетах.

В конце октября Шольц сообщил, что считает поставки Украине крылатых ракет неправильными. Он объяснил, что этот шаг будет способствовать эскалации, и сказал, что не будет рассматривать инициативу ударов западным дальнобойным оружием по территории России. Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью ARD 17 ноября говорил о том, что поставки Украине крылатых ракет не переломят ситуацию в зоне конфликта. По его словам, касательно Taurus есть аргументы, которые действительно важны для национальной безопасности и стратегии в НАТО, но о них нельзя говорить публично.

Ранее СМИ сообщили, что Шольц ссорился с Зеленским из-за поставок Taurus.

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