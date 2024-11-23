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Захарова отреагировала на заявление МИД Франции о праве Украины бить по России

Захарова назвала позицию Франции по ударам по России добиванием Украины

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала ТАСС комментарий по поводу слов главы французского внешнеполитического ведомства Жан-Ноэля Барро о праве Украины бить по территории РФ.

«Это не поддержка Украины, а ее добивание», — заявила дипломат.

23 ноября Барро в интервью Би-би-си заявил о праве Киева бить по российской территории французскими ракетами большой дальности. По словам министра, Киев может наносить подобные удары «в целях самообороны». Он также высказал мнение о том, что у Запада не должно быть ограничений и «красных линий» по вопросу поддержки Украины. Барро отметил, что от помощи Киеву зависит европейская безопасность.

«Каждый раз, когда российская армия продвигается на один квадратный километр, угроза становится на один квадратный километр ближе к Европе», — заявил глава МИД.

На вопрос о том, может ли республика отправить свои войска в зону украинского конфликта, дипломат ответил, что Париж не исключает никаких вариантов.

Ранее уходящий на пенсию глава евродипломатии призвал ЕС изучить «язык силы».

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