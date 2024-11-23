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Шарий утверждает, что иностранные дипломаты покидают Украину

Блогер Шарий: сотрудники посольств США, Китая и ряда стран ЕС покинули Украину

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anatolijsharij/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сотрудники посольств США, Великобритании, Франции, Германии, Китая и ряда других стран покинули Украину. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский блогер Андрей Шарий.

«Сообщают, что сотрудники американского, британского, французского и немецкого посольств выехали за пределы Украины», — написал он.

По словам Шария, большинство из них находятся в Польше, а кто-то отправился на родину.

Как утверждает блогер, Украину также покинули дипломаты КНР, представители Бельгии, Нидерландов и государств Скандинавии.

До этого посольство Соединенных Штатов на Украине возобновило свою работу после приостановки из-за возможной атаки на Киев.

20 ноября американское диппредставительство объявило о закрытии из-за «возможной угрозы серьезного нападения на Киев». Подробности не сообщались. Госдепартамент США рекомендовал находящимся на территории Украины американцам быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.

После этого работу остановили посольства Италии, Испании, Греции и других стран.

Ранее посольство Китая в Киеве обратилось к гражданам КНР с предупреждением.

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