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Посольство США возобновит работу в Киеве

Госдеп заявил, что посольство США в Киеве вернется к работе 21 ноября

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Gleb Garanich/Reuters

Посольство Соединенных Штатов в Киеве вернется к работе в четверг, 21 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы американского государственного департамента Мэттью Миллера.

«Мы видели, как сегодня рано утром, в полночь по нашему времени, посольство объявило тревогу в связи с возможной угрозой серьезного нападения на Киев, к чему мы относимся очень серьезно. И это привело к временному изменению режима работы посольства. Мы ожидаем, что завтра посольство вернется к нормальной работе», — заявил Миллер.

Представитель госдепа добавил, что не может сообщить подробностей насчет ситуации в Киеве.

До этого сотрудников посольства Ирландии в Киеве перевели на дистанционный режим работы из-за роста напряженности на Украине.

В среду посольство США в Киеве объявило о закрытии на фоне сообщений о якобы возможной масштабной воздушной атаке. Об этом написали на странице госдепа США в соцсети X. В сообщении указано, что посольство будет закрыто, а находящимся на территории Украины гражданам США посоветовали быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.

Ранее посольство Китая в Киеве обратилось к гражданам КНР с предупреждением.

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