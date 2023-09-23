Макрон провел встречу с папой Франциском в Марселе

Президент Франции Эммануэль Макрон провел аудиенцию с папой Римским Франциском в Марселе после выступления понтифика на сессии средиземноморских епископов. Встреча прошла за закрытыми дверями, сообщает ТАСС.

Как отметили в службе печати Святого престола, Франциск встретился с представителями французских неправительственных организаций, а также с заместителем главы Европейской комиссии (ЕК) Маргаритисом Схинасом.

Папа Римский завершит свой визит в город мессой на стадионе «Велодром». Ожидается, что ее посетят 57 000 верующих. На мероприятии также будут присутствовать Эммануэль Макрон с супругой Брижит.

Отмечается, что приезд Франциска во Францию не является официальным апостольским визитом в страну.

До этого сообщалось, что президент Франции попросил папу Римского Франциска провести телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным, чтобы завершить конфликт на Украине.

Ранее Союз староверов сообщил, что Папа Римский готов провести переговоры Путина и Зеленского.