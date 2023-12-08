Макрон пригласил Папу Римского на открытие восстановленного собора Нотр-Дам

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Папу Римского Франциска на открытие после реставрации Собора Парижской Богоматери, которое назначено на 8 декабря 2024 года. Об этом сообщает BFM со ссылкой на France 2.

«Приглашение Папе Римскому будет направлено, однако я не могу предвосхищать его ответ», — ответил Макрон на вопрос о возможном присутствии понтифика на церемонии.

По словам Макрона, открытие собора после реконструкции станет событием планетарного масштаба, это событие станет «важным для Франции и для католиков всего мира».

Пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари произошел 15 апреля 2019 года. В результате пожара полностью сгорела и обрушилась крыша вместе со знаменитым шпилем и часами. Реконструкция собора началась в 2022 году, после двухлетней работы, направленной на то, чтобы сделать собор достаточно устойчивым и безопасным для того, чтобы мастера могли начать его восстановление внутри.

За несколько дней до интервью Макрона на Нотр-Дам установили реплику сгоревшего шпиля.

Ранее ученые открыли новый секрет Нотр-Дама благодаря пожару 2019 года.