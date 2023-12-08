Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Макрон пригласил Папу Римского на открытие восстановленного собора Нотр-Дам

Макрон пригласил Папу Римского на открытие собора Нотр-Дам в 2024 году

close
100%
Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Папу Римского Франциска на открытие после реставрации Собора Парижской Богоматери, которое назначено на 8 декабря 2024 года. Об этом сообщает BFM со ссылкой на France 2.

«Приглашение Папе Римскому будет направлено, однако я не могу предвосхищать его ответ», — ответил Макрон на вопрос о возможном присутствии понтифика на церемонии.

По словам Макрона, открытие собора после реконструкции станет событием планетарного масштаба, это событие станет «важным для Франции и для католиков всего мира».

Пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари произошел 15 апреля 2019 года. В результате пожара полностью сгорела и обрушилась крыша вместе со знаменитым шпилем и часами. Реконструкция собора началась в 2022 году, после двухлетней работы, направленной на то, чтобы сделать собор достаточно устойчивым и безопасным для того, чтобы мастера могли начать его восстановление внутри.

За несколько дней до интервью Макрона на Нотр-Дам установили реплику сгоревшего шпиля.

Ранее ученые открыли новый секрет Нотр-Дама благодаря пожару 2019 года.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами