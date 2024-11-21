Маск призвал изменить процесс легальной миграции в США

Процесс легальной миграции в США медленный и сложный, поэтому его необходимо упростить. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети Х.

«Легальная иммиграция в Америку до смешного медленная и сложная, даже для очень талантливых людей. Необходимо исправить это», — написал Маск под видеороликом, снятым американкой, в котором она рассказывает о проблемах ее мужа с получением гражданства США, несмотря на то, что он переехал в страну шесть лет назад для учебы в колледже, а 2,5 года назад они поженились.

Девушка также сообщила, что они отправили все необходимые документы в Службу гражданства и иммиграции США (USCIS), которая спустя месяцы заявила, что ее мужу необходимо получить сертификат о вакцинации от COVID-19, причем для нелегальных мигрантов, по ее словам, этого не требуют.

18 ноября Дональд Трамп подтвердил свои намерения начать массовые депортации нелегальных мигрантов с задействованием военных ресурсов и введения режима чрезвычайного положения.

Ранее Трамп назначил «пограничного царя» в свою администрацию.