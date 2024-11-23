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«Главный союзник» Трампа в сенате осудил идею переговоров с Россией по Украине

Politico: союзник Трампа в Сенате Раундс осудил идею переговоров с Россией

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J. Scott Applewhite/AP

Сенатор-республиканец Майк Раундс резко осудил идею переговоров о мире между Россией и Украиной, заявив, что Москве нельзя доверять и что она расценит любые мирные предложения как признак слабости Запада. Об этом сообщила газета Politico.

Издание называет Раундса «главным союзником» Дональда Трампа в Сенате. Выступая на Международном форуме по безопасности в Галифаксе, он заявил, что хотел бы верить в возможность проведения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, но считает, что «это самообман».

По его мнению, если России предложат часть территорий Украины, то она не остановится на этом.

«Я хотел бы сказать, что есть легкий выход, но его нет», — отметил сенатор.

При этом Раундс подчеркнул, что его мнение не является позицией новой администрации Трампа.

Как отмечает Politico, слова республиканца усилили скептицизм некоторых западных чиновников относительно перспектив обещаний Трампа прекратить конфликт сразу после избрания президентом.

20 ноября обозреватель Bloomberg Андреас Клут выразил мнение, что Путин и Трамп уже в ближайшее время могут провести переговоры по вопросу разрешения конфликта.

Ранее Лукашенко призвал РФ и Украину к переговорам в Белоруссии.

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