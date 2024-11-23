В Британии испугались планов Трампа по сближению с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп стремлением заключить сделку с Россией ставит под сомнение давние гарантии безопасности Европы со стороны США. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленного британского чиновника.

«Трамп, возможно, и не выйдет из НАТО, но его стремление заключить сделку с [президентом РФ Владимиром] Путиным обещает сильно подорвать его. Этот альянс был краеугольным камнем британской безопасности. <...> Без НАТО у Британии нет оборонной политики», — сказал собеседник издания.

23 ноября в конгрессе США заявили, что Трамп якобы лично общался с Путиным по урегулированию конфликта на Украине.

Об их переговорах первой сообщила газета The Washington Post 11 ноября. Издание утверждало, что во время разговора избранный президент США призвал российского лидера не обострять ситуацию на Украине и выразил заинтересованность в дальнейшем обсуждении мирного урегулирования конфликта.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицает, что эти переговоры произошли.

Ранее Трамп пообещал «не развязывать войн» в случае победы на выборах.