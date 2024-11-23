Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии испугались планов Трампа по сближению с Россией

FT: планы Трампа на сближение с Россией угрожают Британии и подрывают НАТО

close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Избранный президент США Дональд Трамп стремлением заключить сделку с Россией ставит под сомнение давние гарантии безопасности Европы со стороны США. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленного британского чиновника.

«Трамп, возможно, и не выйдет из НАТО, но его стремление заключить сделку с [президентом РФ Владимиром] Путиным обещает сильно подорвать его. Этот альянс был краеугольным камнем британской безопасности. <...> Без НАТО у Британии нет оборонной политики», — сказал собеседник издания.

23 ноября в конгрессе США заявили, что Трамп якобы лично общался с Путиным по урегулированию конфликта на Украине.

Об их переговорах первой сообщила газета The Washington Post 11 ноября. Издание утверждало, что во время разговора избранный президент США призвал российского лидера не обострять ситуацию на Украине и выразил заинтересованность в дальнейшем обсуждении мирного урегулирования конфликта.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицает, что эти переговоры произошли.

Ранее Трамп пообещал «не развязывать войн» в случае победы на выборах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами