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В НАТО подтвердили встречу генсека альянса с Трампом

В НАТО подтвердили встречу генсека Рютте с Трампом

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Global Look Press

Пресс-служба НАТО подтвердила, что генсек Североатлантического альянса Марк Рютте провел в штате Флорида в США первую после президентских выборов встречу с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, а также с членами его команды. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они обсудили ряд проблем глобальной безопасности, с которыми сталкивается альянс», — отметили в пресс-службе.

По информации СМИ, Рютте прилетел к Трампу на правительственном самолете Нидерландов, поскольку у НАТО нет своего самолета.

Газета The Washington Post со ссылкой на чиновников Германии ранее сообщала, что Рютте в скором времени посетит резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго в целях убедить его не делать уступок России по Украине.

Генсек НАТО, пишет издание, намерен в разговоре с Трампом отметить, что уступки России в контексте конфликта на Украине неприемлемы для Запада, поскольку «плохая сделка навредит Трампу».

Ранее генсек НАТО рассказал, чем альянс может помочь Трампу.

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