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Меркель рассказала, почему Зеленский считает ее «козлом отпущения»

Меркель заявила, что Зеленский счел ее козлом отпущения из-за саммита НАТО 2008

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t.me/dimsmirnov175

Украинский лидер Владимир Зеленский сделал из экс-канцлера Германии Ангелы Меркель «козла отпущения» после решения Парижа и Берлина на саммите НАТО 2008 года не принимать Украину в Североатлантический альянс. Об этом в беседе с изданием Spiegel заявила сама Ангела Меркель.

«Это не просто ощущение, это так и есть», — подчеркнула она, отвечая на соответствующий вопрос.

Меркель напомнила, что в 2022 году Зеленский пригласил ее и экс-президента Франции Николя Саркози посетить Бучу. Как считает бывший глава немецкого кабмина, украинский лидер явно намекал на то, что именно позиция Германии и Франции в 2008 году на саммите НАТО не позволила Украине вступить в альянс и, как следствие, привела к началу боевых действий позднее.

До этого Меркель заявляла, что Украина не должна одна принимать решение о начале переговоров с Россией по завершению вооруженного конфликта.

По мнению экс-канцлера, многие страны, которые поддерживают Украину, должны вместе с ней решать, когда можно обсуждать с Россией дипломатическое решение украинского кризиса, Киев не может сделать это в одиночку. Меркель затруднилась ответить, когда может начаться этот процесс.

Ранее В ГД оценили предостережение Меркель Украине от самоличного решения по переговорам.

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