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В ГД оценили предостережение Меркель Украине от самоличного решения по переговорам

Чепа: переговоры будут вестись с США, а Украина будет делать то, что сказано

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IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут вестись с США и союзниками Вашингтона по НАТО, а Киев будет делать то, что скажут. Так в беседе с «Лентой. ру» депутат Госдумы Алексей Чепа прокомментировал заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о переговорах по Украине.

«Запад — это в первую очередь Соединенные Штаты Америки и страны НАТО. С ними будут вестись переговоры. А Украина будет делать то, что ей сказано», — подчеркнул он.

Чепа напомнил, что Меркель в период, когда была канцлером Германии, подписала Минские соглашения, которые никем не выполнялись. Она, по словам депутата Госдумы, знает, почему соглашения оказались забытыми Западом.

До этого Меркель заявляла, что Украина не должна одна принимать решение о начале переговоров с Россией по завершению вооруженного конфликта.

По мнению экс-канцлера, многие страны, которые поддерживают Украину, должны вместе с ней решать, когда можно обсуждать с Россией дипломатическое решение украинского кризиса, Киев не может сделать это в одиночку. Меркель затруднилась ответить, когда может начаться этот процесс.

Ранее Меркель заявила об отсутствии у Украины шансов на возвращение Донбасса.

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