В Абхазии предложили протестировать валюту Союзного государства

Абхазия и Россия могли бы протестировать в республике единую валюту Союзного государства РФ и Белоруссии. Об этом в интервью РБК заявил лидер абхазской оппозиции, глава «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба.

По его словам, сейчас в Абхазии остро стоит вопрос с национальной валютой, российский рубль используется как официальное платежное средство. Политик указал, что в мире таких прецедентов больше нет, — страны, использующие валюту другой страны, делают это в рамках международных соглашений и договоров.

Ардзинба уточнил, что банковская система Абхазии не наполнена необходимой ликвидностью для того, чтобы стимулировать развитие внутренней экономики — малого и среднего бизнеса. Все это связано с тем, что пока не удалось определить роль абхазской финансовой системы в финансовой системе России. Поэтому то, что республика использует российский рубль, необходимо как-то формализовать, заметил политик.

«Один из камней преткновения — это как раз единая валюта Союзного государства. Абхазия может выступить некоей «песочницей», где можно протестировать эту историю», — добавил Ардзинба.

19 ноября президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку. Ей предшествовали массовые протесты в Сухуме, которые начались за неделю до этого.

Ранее сообщалось, что выборы в Абхазии пройдут в начале 2025 года.