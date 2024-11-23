Медведев заявил, что Европа замерзает без российского газа

Прекращение поставок российского газа в европейские страны привело к тому, что европейцы там мерзнут, а производства останавливаются. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

Медведев напомнил, что избранный президент США Дональд Трамп планировал ограничить поставки российского газа в Европу и продавать туда энергоресурсы Соединенных Штатов.

«Что сейчас и происходит. Нашего газа в Европе нет, поэтому европейцы мерзнут», — резюмировал он.

22 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение санкций в отношении Газпромбанка со стороны США можно считать попыткой помешать поставкам российского газа в Европу, на что последуют ответные меры.

21 ноября США расширили санкционный список против РФ, включив в него ряд юрлиц, в том числе Газпромбанк. При этом гражданам США разрешили проводить финансовые операции, связанные с официальной деятельностью дипломатических и консульских представительств РФ за рубежом, в том случае, если операции включают участие Газпромбанка или его дочерних структур с долей участия более 50%.

Ранее в США раскрыли планы Трампа по санкциям против России.