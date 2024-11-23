Соединенные Штаты и Великобритания стремятся «палестинизировать» украинский конфликт, то есть превратить его в постоянный кризис и угрозу для Европы. Об этом пишет турецкая газета Sabah.

«Все видят, что США и Великобритания не хотят разрешения украинского кризиса. При этом цель США - превратить его в хронический. Самым большим риском для Европы была «сомализация» (или «афганизация») Украины. Это уже сделано, на очереди ее «палестинизация»», - говорится в сообщении издания (цитата по ТАСС).

В случае реализации американских планов по «палестинизации» украинского конфликта, Украина станет постоянным источников проблем для Европы, отмечается в материале.

До этого журналист Чей Боуз заявлял, что действия военнослужащих западных стран приведут к провалу на Украине и последующему бегству так же, как это было в Афганистане летом 2021 года.

Ранее генерал назвал стадией гибридной войны решение Байдена об ударах вглубь РФ.