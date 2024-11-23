Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о желании США «палестинизировать» конфликт на Украине

Sabah: США и Британия хотят «палестинизировать» конфликт на Украине

close
Tobias SCHWARZ/Reuters

Соединенные Штаты и Великобритания стремятся «палестинизировать» украинский конфликт, то есть превратить его в постоянный кризис и угрозу для Европы. Об этом пишет турецкая газета Sabah.

«Все видят, что США и Великобритания не хотят разрешения украинского кризиса. При этом цель США - превратить его в хронический. Самым большим риском для Европы была «сомализация» (или «афганизация») Украины. Это уже сделано, на очереди ее «палестинизация»», - говорится в сообщении издания (цитата по ТАСС).

В случае реализации американских планов по «палестинизации» украинского конфликта, Украина станет постоянным источников проблем для Европы, отмечается в материале.

До этого журналист Чей Боуз заявлял, что действия военнослужащих западных стран приведут к провалу на Украине и последующему бегству так же, как это было в Афганистане летом 2021 года.

Ранее генерал назвал стадией гибридной войны решение Байдена об ударах вглубь РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами