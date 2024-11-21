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Генерал назвал стадией гибридной войны решение Байдена об ударах вглубь РФ

Генерал Алаудинов: решение США об ударах по РФ является стадией гибридной войны

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Решение действующего президента США Джо Байдена позволить Киеву наносить удары западными дальнобойными ракетами вглубь России — это стадия гибридной войны, которая ничего не изменит на поле боя. Такое мнение в беседе с RT высказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Мы видим, что один сумасшедший дед уходит с поста президента. На Украине есть такой же просроченный, тоже сумасшедший, наркоман. Вот у них получается такая картинка из категории «подгорело», — сказал Алаудинов.

Он допустил, что США могут выйти из конфликта на Украине по аналогии с Афганистаном, сославшись на отсутствие там интересов.

17 ноября газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

20 ноября газета The Times написала, что США разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России. Применение этих боеприпасов возможно только с помощью американских систем наведения, поэтому санкционировать его должен был Вашингтон.

Ранее в США сообщили о поражении Украины в конфликте с Россией.

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