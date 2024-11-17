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Ирландский журналист предрек Западу повтор афганского сценария на Украине

Журналист Боуз: Запад провалит войну на Украине так же, как в Афганистане

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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Действия военнослужащих западных стран приведут к провалу на Украине и последующему бегству так же, как это было в Афганистане летом 2021 года. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Они заявляли, что останутся в Афганистане «столько, сколько потребуется». Потребовалось 20 лет, $3 трлн, бесчисленное количество жизней, и они ушли в одночасье. С Украиной будет иначе, да?» — написал он.

В октябре глава турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил, что Запад, в том числе Соединенные Штаты, в скором времени предадут Украину так же, как Афганистан, когда она потерпит фиаско на фронте.

До этого бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka заявлял, что Вашингтон развязал боевые действия на Украине ради достижения политических целей, а затем предал ее.

Ранее экс-генсек НАТО признал, что альянс обманул жителей Афганистана.

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