Президент Грузии заявила, что депутаты «войдут в Россию»

Грузинские парламентарии, признавшие итоги октябрьских выборов в стране, фактически «войдут в Россию». С таким утверждением в беседе с ведущим телеканала Mtavari Георгием Габунией выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Тот, кто сегодня войдет в парламент, войдет в Россию», - подчеркнула она.

Как утверждает Зурабишвили, в 2020 году после выборов в парламент у оппозиции не было ощущения «украденных выборов», в связи с чем, считает президент, ситуация в Грузии кардинально изменилась за четыре года.

19 ноября Зурабишвили подала иск в Конституционный суд в связи с нарушениями на прошедших в стране парламентских выборах.

Иск Зурабишвили содержит жалобу на нарушение тайны голосования и права на всеобщее голосование в ходе прошедших 26 октября парламентских выборов.

Выборы в высший законодательный орган Грузии состоялись 26 октября. По их итогам победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», которая набрала 54,3% голосов. Однако ряд оппозиционных политических объединений не принял результаты выборов, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов.

Ранее в России отвергли обвинения во вмешательстве во внутренние дела Грузии.