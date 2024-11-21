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Time разместил на обложке фото Илона Маска

Time разместил на обложке Маска, подчеркнув его роль в выборах президента США

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Carlos Barria/Reuters

Американский журнал Time представил на своей обложке предпринимателя Илона Маска, назвав его «лицом эпохи, когда технологии и политика переплетаются».

В статье акцентируется внимание на значительном влиянии предпринимателя на президентские выборы 2024 года, где он открыто выразил поддержку Дональду Трампу, предоставив ему возможность использовать платформу X для связи с избирателями.

По информации издания, Маск, управляющий одной из крупнейших социальных сетей в мире, сыграл важную роль в формировании политической повестки на время предвыборной кампании. Его решения относительно модерации контента и защиты свободы слова стали предметом активных споров в американском обществе.

В ходе президентской кампании Илон Маск был одним из самых заметных сторонников республиканцев и Дональда Трампа. В результате он получит пост в администрации страны и станет соруководителем нового департамента повышения эффективности государственного управления (Department of Government Efficiency). Одной из целей работы Маск называл сокращение расходов госбюджета на $2 трлн.

Ранее сообщалось, что Маск хочет урезать финансирование компаний на Украине.

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