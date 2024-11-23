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Reuters назвал возможного посланника Трампа по Украине

Reuters: Трамп может предложить Гренелла на роль спецпосланника по Украине

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Brian Snyder/Reuters

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может выдвинуть бывшего исполняющего обязанности директора Национальной разведки США Ричарда Гренелла на должность спецпосланника для урегулирования военного конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

По его информации, в случае назначения Гренеллу необходимо сыграть ключевую роль в попытках Трампа закончить конфликт. При этом агентство не исключает, что в конечном счете избранный глава Белого дома решит вовсе не учреждать эту должность или назначит на нее кого-то другого.

Во время первого срока Трампа Гренелл занимал пост посла США в Германии, позже он исполнял обязанности директора Национальной разведки Соединенных Штатов. Кроме того, Гренелл был специальным представителем президента на мирных переговорах Сербии и Косово.

Накануне Трамп в соцсети Truth Social предложил на должность министра финансов инвестора Скотта Бессента.

Ранее генсек НАТО прилетел во Флориду к Трампу.

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