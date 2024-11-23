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В Совфеде сравнили Россию и Брюссель в глазах политиков Азии

Климов: Брюссель для политиков Азии — глубокая провинция, а РФ — ведущая держава

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Брюссель в глазах политиков Азии, работающих на полях Международной конференции азиатских политических партий (МКАПП), представляет собой глубокую провинцию, а Россия — великую державу. Об этом РИА Новости заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ и член бюро постоянного комитета МКАПП Андрей Климов.

«Представители европейских политических партий ведут себя на площадках МКАПП как бедные родственники, которые приехали к большим людям, пытаются им что-то сказать. Их иногда слушают, иногда — нет», — сказал сенатор.

Климов отметил, что членами бюро МКАПП являются организации, которые имеют давние отношения с партией «Единая Россия». Поэтому, по словам главы комиссии, к РФ на конференции «относятся очень хорошо».

21 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась. По его мнению, центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век будет веком Евразии.

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